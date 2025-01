Ue a Meta, 'la moderazione dei contenuti non è censura' 

Prima Elon Musk, poi Mark Zuckerberg. Quasi una manovra a tenaglia. Il primo destabilizza l'Europa prendendo di mira capi di Stato e di governo nei suoi post e spinge i movimenti di estrema destra, il secondo - sull'onda di una conversione tardiva al trumpismo - si scaglia contro l'eccessiva regolamentazione dell'Unione Europea ed evoca persino la censura. L'Ue non vuole alzare i toni, pur vedendo le nubi addensarsi all'orizzonte. Non è il suo stile, diciamo. Eppure tocca marcare il territorio: "La moderazione dei contenuti - nota Bruxelles - non significa censura". "La libertà di espressione è al centro del Digital Services Act (Dsa), che stabilisce le regole per gli intermediari online per contrastare i contenuti illegali, salvaguardando la libertà di espressione e d'informazione online: nessuna disposizione del Dsa obbliga le piattaforme a rimuovere i contenuti leciti", dichiara all'ANSA un portavoce della Commissione Europea in risposta alle accuse del patron di Facebook.

Il Digital Services Act insomma non è il diavolo né, tantomeno, un bavaglio orwelliano, semmai un giusto compromesso per dar vita ad un'esperienza online "più equa e rappresentativa", rispettando la diversità e l'individualità di tutti gli utenti, anche (e soprattutto) affrontando "i pregiudizi negli algoritmi di raccomandazione". In pratica la condanna della bolla, che però genera traffico e interazioni. Sul fronte Musk Parigi sta alzando i toni. Il ministro degli Esteri francese, Jean-Noël Barrot, ha esortato la Commissione Europea - che per ora ha appunto scelto un profilo basso per "non alimentare le polemiche" - ad agire "con la più grande fermezza", immaginando persino la "sospensione del servizio", già prevista dalle leggi comunitarie. "O la Commissione applica le norme che ci siamo dati per proteggere il nostro spazio pubblico, o non lo fa, ma allora dovrà restituire agli Stati membri dell'Ue, e dunque alla Francia, la capacità di farlo: dobbiamo svegliarci", ha tuonato.

Ad affiancarsi è pure il premier spagnolo Pedro Sanchez. Con affermazioni durissime. "Il fascismo - ha dichiarato - è già la terza forza politica in Europa e l'internazionale dell'ultradestra, guidata dall'uomo più ricco del pianeta, attacca apertamente le nostre istituzioni, attizza l'odio, fa appello ad appoggiare gli eredi del nazismo in Germania alle prossime elezioni". Resta da vedere cosa decideranno di fare i 27. Al momento, a quanto si apprende, il tema non sarà affrontato al Comitato dei rappresentanti permanenti di domani, il primo del 2025. L'attività più frenetica si riscontra nelle capitali. Domani, ad esempio, ci sarà una visita lampo a sorpresa nel Regno Unito del presidente francese Emmanuel Macron, che sarà ricevuto dal premier britannico Keir Starmer, colpito da una violenta campagna di denigrazione su X - istigata da Musk - per il presunto insabbiamento dello scandalo degli stupri collettivi ai danni di bambine e ragazze avvenuti in alcune comunità pachistane dell'Inghilterra del nord, roccaforti elettorali del Labour. L'agenda ufficiale dell'incontro si concentra su altro ma ormai non può che saltare all'occhio come (quasi) tutte le principali capitali d'Europa - Londra, Parigi, Berlino e Madrid - si siano schierate contro il neo-oligarca sudafricano, a breve membro a tutti gli effetti dell'amministrazione americana. Musk, ha detto invece il segretario di Stato Usa Antony Blinken, "si esprime da privato cittadino e ha il diritto di esprimere le proprie opinioni, come ogni americano".

