Kate si prepara a festeggiare il primo compleanno dopo l'inferno

Esattamente un anno fa, in questi giorni, si trovava in una clinica di Londra dove sarebbe stata sottoposta a un lungo quanto delicato intervento chirurgico addominale destinato a rivelare - a distanza di qualche tempo - la diagnosi da incubo di un cancro. Domani Kate, principessa di Galles, si prepara a festeggiare invece nel calore di casa il 43esimo compleanno, il primo della rinascita, per così dire, dopo mesi di sofferenze e angosce che l'hanno inevitabilmente segnata, pur consolidandone la popolarità da futura regina fra i sostenitori della monarchia britannica.

La celebrazione, secondo le attese, avrà una dimensione familiare e intima, nel riserbo della residenza di Sandringham, nella campagna del Norfolk inglese, e alla presenza delle persone care. Kensington Palace, sede ufficiale dei principi di Galles, non ha al momento comunicato alcun programma particolare di natura pubblica. L'unica certezza è che "la principessa Catherine" sarà circondata dai tre figli - George, di 11 anni, Charlotte, di 9, e Louis, di 6 - accanto al consorte William, erede al trono di re Carlo III, o ai suoi genitori. E che non mancheranno gli auguri del sovrano 76enne - anch'egli in ripresa da un tumore di natura imprecisata - e della regina Camilla.

Tornata gradualmente agli impegni dinastici dopo l'annuncio a settembre della fine di una pesante chemioterapia a vasto raggio, Kate - capace di confessare a viso aperto quattro mesi fa, in un video commovente, le sfide di un anno "incredibilmente duro" - si è limitata sinora a centellinare le sue apparizioni.

Con un'agenda molto più light rispetto a quella che ha caratterizzato il ritorno in scena parallelo di Carlo. A credere alle fonti anonime di corte citate dal tabloid di turno, il Daily Mail, le previsioni per il 2025 restano d'altronde d'una rentrée parziale, con impegni pubblici più assidui, ma fino a un certo punto. L'esperienza della malattia, sostengono queste fonti, ha lasciato tracce e ha modificato la sua visione sui "ritmi" e le priorità di vita; mentre lo stesso stato di salute rimane soggetto per adesso a cautele, verifiche e controlli necessari.

Altri media ipotizzano comunque che il palazzo possa se non altro annunciare a breve un futuro viaggio all'estero con William, il primo dopo l'inferno. L'ultimo risale a 14 mesi orsono, quando Kate rappresentò il Regno e i Windsor in Francia alla Coppa del mondo di rugby, nell'ottobre 2023: come a dire, una vita fa.

