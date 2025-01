La Danimarca a Trump: 'La Groenlandia è dei groenlandesi'

"La Groenlandia appartiene ai groenlandesi". Lo ha detto la premier danese Mette Frederiksen dopo le minacce di annessione dell'isola, che fa parte del territorio della Danimarca, da parte del presidente eletto degli Stati Uniti Donald Trump.

"Come ha detto il primo ministro" della Groenlandia "Mute Egede, la Groenlandia non è in vendita", ha detto in tv Frederiksen, sottolineando al contempo che "gli Stati Uniti sono i nostri alleati più vicini".

Il figlio del presidente eletto Donald Trump Jr è atterrato intanto a Nuuk, in Groenlandia, per una breve visita privata. Un filmato mostra il jet Boeing con la scritta "Trump" mentre atterra su una pista in riva a un fiordo innevato. L'atterraggio è avvenuto alle 13, ora locale (le 14 italiane).

Lo stesso Trump aveva confermato le indiscrezioni sulla visita del figlio. "Ho sentito dire che il popolo della Groenlandia è Maga", ha scritto il tycoon su Truth. "Mio figlio, Don Jr, ed altri mie rappresentanti si recheranno lì nei prossimi giorni. E' un posto incredibile e la gente ne trarrà enormi benefici se e quando diventerà parte della nostra nazione. Lo proteggeremo e lo custodiremo da un mondo esterno molto feroce. Rendere ancora grande la Groenlandia!", ha aggiunto Trump.

Ha quindi continuato a insistere sulla possibilità che gli Stati Uniti annettano la Groenlandia: "L'accoglienza è stata ottima. Loro e il mondo libero hanno bisogno di sicurezza, protezione, forza e pace! Questo è un accordo che deve realizzarsi. Rendere la Groenlandia di nuovo grande!".

