Trump: 'La mia vittoria un grande momento della storia'

"Il Congresso oggi certificherà la nostra vittoria elettorale: un grande momento nella storia. Maga!". Così Donald Trump ha commentato su Truth l'imminente cerimonia al Congresso americano. Il presidente eletto ha ripostato una frase di Elon Musk secondo la quale "se Trump non avesse vinto le elezioni la civiltà sarebbe andata perduta".

Sotto una tempesta di neve su Washington il Congresso americano certificherà la vittoria di Donald Trump alle elezioni di novembre. Nonostante la capitale sia deserta per via delle condizioni meteo, dopo l'attentato di New Orleans e l'esplosione della Tesla a Las Vegas le misure di sicurezza sono ai massimi livelli.

Dopo la rivolta di quattro anni fa a Capitol Hill, l'evento è stato designato "a rischio" e quindi oltre alla polizia cittadina saranno schierate forze federali. Secondo una valutazione dell'Fbi e del dipartimento della sicurezza interna, "eventi del genere sono un potenziale obiettivo del terrorismo esterno, interno e di lupi solitari". Ironia della sorte, sarà la vice presidente Kamala Harris, sconfitta dal tycoon, a certificare la sua vittoria in una sessione congiunta del Congresso alle 13 ora locale, le 19 in Italia.

