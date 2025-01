Medio Oriente, spari contro autobus e auto civili in Cisgiordania, tre morti

Almeno tre persone sono state uccise e altre sette ferite in Cisgiordania, dove un autobus e alcuni veicoli civili sono stati bersagliati da colpi d'arma da fuoco: lo fanno sapere fonti mediche israeliane. Non è ancora chiaro chi siano gli autori, chi le vittime, o la dinamica dell'attacco. "Personale paramedico ha confermato la morte di tre persone, due donne e un uomo", ha rivelato un portavoce del Magen David Adom Hospital israeliano. Le due donne, è stato detto, avevano circa 60 anni, l'uomo una quarantina. "Si è trattato di un grave attacco che si è sviluppato in più punti, dove veicoli e un autobus sono stati colpiti da colpi di arma da fuoco", ha dichiarato il paramedico Avichai Ben Zruya.

La trattativa

Israele ha detto che Hamas finora non ha rivelato quali siano le condizioni dei 34 ostaggi israeliani che si dichiara pronta a liberare nella prima fase di un eventuale accordo di cessate il fuoco a Gaza. "Fino ad ora, Israele non ha ricevuto alcuna conferma o commento da parte di Hamas sulle condizioni degli ostaggi che compaiono nella lista", ha dichiarato l'ufficio del primo ministro Benyamin Netanyahu in una nota.

