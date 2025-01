Indignazione di Scholz: 'Falso che vedrò Putin prima del voto, parole indecenti'

Il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha smentito seccamente le indiscrezioni circa un suo possibile incontro con Vladimir Putin, bollandole come "indecenti". "Si tratta di un'asserzione falsa e una cosa del genere non è ammissibile, è semplicemente indecente", ha affermato il Kanzler, in risposta al post dell'esponente della Cdu, Roderich Kiesewetter, che ha messo in circolazione la voce. "Credo che sia giusto che le persone oneste si indignino quando si lavora con affermazioni infondate", ha aggiunto. Il portavoce Steffen Hebestreit ha annunciare l'intenzione del cancelliere di procedere alle vie legali contro le speculazioni.

Ore prima il portavoce per la sicurezza del principale partito di opposizione tedesco, la Cdu, Roderich Kiesewetter aveva fatto sapere che il cancelliere Scholz avrebbe potuto incontrare il presidente russo Vladimir Putin prima delle elezioni parlamentari del 23 febbraio, secondo quanto riportato Ukrainska Pravda.

