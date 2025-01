'Nessun Paese straniero coinvolto nell'attacco a New Orleans'

La Casa Bianca finora non ha avuto alcuna prova che ci sia il coinvolgimento o la direzione di un Paese straniero dietro all'attacco a New Orleans. Lo riferiscono fonti informate alla Cnn precisando che al momento l'amministrazione considera l'attentato opera di un lupo solitario e non vede nessun legame con, ad esempio, la caduta del regime di Bashar Assad in Siria.

Joe Biden cercherà di recarsi a New Orleans il prima possibile. Lo ha detto il presidente ai giornalisti al seguito ribadendo di "aver dato istruzioni alla sua squadra di continuare a mettere ogni risorsa a disposizione delle forze dell'ordine federali, statali e locali" per completare le indagini sull'attentato.





Il fratello di Jabbar: 'Nessun segno di radicalizzazione'

La famiglia dell'attentatore che ha ucciso 14 persone a New Orleans sostiene di non aver mai visto segni di radicalizzazione in lui e che l'uomo che conoscevano è completamente diverso da quello che ha travolto la folla a Bourbon Street.

"Era gentile, pacato", ha detto il fratello Abdur Jabbar, 24 anni alla Cnn. "E' incredibile che fosse capace di qualcosa del genere".

Anche il padre di Shamsud-Din Jabbar, Rahim, ha detto di non aver mai visto un segno di radicalizzazione. "Qualcuno o qualcosa gli ha annebbiato la mente", ha spiegato.

Abdur ha aggiunto che Jabbar, padre di tre figli con due ex mogli, non ha mai lasciato intendere che qualcosa lo preoccupasse o che fosse in difficoltà finanziarie. I due non sono mai stati vicini ma dopo l'ictus che ha colpito il padre due anni fa hanno ricucito i rapporti.

Cinque anni fa un rapporto allertò sul rischio attentati

Cinque anni prima dell'attentato di New Orleans, un rapporto confidenziale sulla sicurezza avvertiva che l'iconica zona turistica di Bourbon Street era "l'obiettivo perfetto per un attentato con un veicolo". Lo rivela il New York Times.

La valutazione, preparata da una società di sicurezza nel novembre 2019, metteva in guardia dal fatto che i dissuasori progettati per impedire ai veicoli di entrare in Bourbon Street "non sembravano funzionare" e le barriere dovevano essere sostituite.

Funzionari della polizia locale hanno risposto che la città aveva iniziato i lavori per sostituire le vecchie barriere a novembre, in vista del Super Bowl del mese prossimo, e che i lavori erano ancora in corso quando è avvenuto l'attacco.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA