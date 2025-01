Finita la presa d'ostaggi ad Arles, il detenuto si è arreso

La presa d'ostaggi in corso da questa mattina nel carcere di Arles, nel sud della Francia, è finita senza causare nessun ferito. Il detenuto che tratteneva in ostaggio cinque persone dell'unità sanitaria del penitenziario si è arreso. ''L'uomo si è arreso. Nessun ferito'', riferisce la prefettura delle Bouches-du-Rhone.

Secondo diverse fonti citate dalla stampa d'Oltralpe, il detenuto che teneva in ostaggio i quattro camici bianchi e una guardia carceraria è noto per "gravi disturbi psichiatrici" e non presenta "un profilo di terrorista" .

Il sequestro è iniziato intorno alle 11:15 nel reparto medico del carcere di Arles. L'uomo di 37 anni, condannato per stupro, avrebbe detto di voler "cambiare carcere".

Riproduzione riservata © Copyright ANSA