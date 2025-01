Usa: media, sparatoria davanti night club nel Queens, 11 feriti

Almeno 11 persone sono rimaste ferite mercoledì notte in seguito ad una sparatoria vicino a un night club nel distretto di Queens della città di New York: lo riportano i media americani, che citano la polizia.

La sparatoria è avvenuta vicino al night club Amazura, nel quartiere di Giamaica, poco prima delle 23:20 locali. Secondo la polizia, i feriti sono stati trasportati negli ospedali della zona - tra cui il Long Island Jewish Hospital e il Cohen's Children Medical Center - e nessuno di loro è in condizioni critiche.



