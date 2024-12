Nuova stoccata di Scholz a Musk: 'I padroni dei social non decidono per noi'

Il futuro della Germania "non sarà deciso dai proprietari dei social media". E' un passaggio del discorso di fine anno del cancelliere tedesco Olaf Scholz, anticipato dai media tedeschi, che verrà trasmesso questa sera. Il riferimento è all'endorsement all'ultradestra dell'AfD espresso da Elon Musk sulla sua piattaforma, X, nei giorni scorsi. Solo i cittadini tedeschi, prosegue Scholz, hanno il potere di decidere "dove andrà la Germania" dopo le elezioni anticipate in programma il 23 febbraio.

Il 20 dicembre il patron di Tesla, aveva pubblicato un tweet lapidario: "Solo l'AfD può salvare la Germania". Non pago di aver bollato Olaf Scholz come "uno stupido" non più tardi di un mese e mezzo fa,

dall'altra sponda dell'Atlantico Elon Musk è tornato a bersagliare i protagonisti della politica tedesca facendo irruzione nella già tesa campagna elettorale e scatenando una levata di scudi da parte dell'intero spettro politico democratico. Tutti contro Musk che, ha reagito il cancelliere uscente, avvalendosi della "libertà d'espressione che vale anche per i multimiliardari" fa tuttavia affermazioni "sbagliate, che non contengono buoni consigli politici".

Musk torna all'attacco, 'Steinmeier un tiranno, l'AfD vincerà'

Nuovo intervento scomposto di Elon Musk nella politica tedesca. Con due tweet al vetriolo, il futuro Doge di Donald Trump ha definito il presidente Frank-Walter Steinmeier un "tiranno" e affermato di prevedere "una vittoria epica per l'AfD" alle elezioni anticipate in programma il 23 febbraio. Il patron di Tesla rilancia dunque il suo endorsement all'ultradestra - ribadito anche nel weekend con un articolo pubblicato dal quotidiano die Welt - sfidando apertamente Steinmeier, che nei giorni scorsi aveva duramente criticato l'ingerenza di Musk mettendo in evidenza il "pericolo" delle "influenze esterne" per la democrazia. Dopo l'attentato di Magdeburgo, Musk si era invece rivolto al cancelliere Olaf Scholz definendolo ''un idiota incompetente'' e chiedendone le dimissioni immediate.

