L'Ucraina conferma, dal primo gennaio 2025 stop al transito del gas russo verso l'Europa

Dal primo gennaio, non è previsto alcun flusso di gas russo verso l'Europa attraverso l'Ucraina. E' quanto mostrano i dati del gestore del gasdotto ucraino, mentre l'accordo di transito chiave tra Mosca e Kiev si appresta a concludersi. I dati dell'operatore ucraino Ogtsu mostrano che le consegne attraverso l'unico punto di ingresso per il gas russo in Ucraina scendono a zero a partire dal 1 gennaio 2025.

L'Europa si dice pronta per la fine imminente del contratto di transito del gas russo attraverso l'Ucraina. "L'impatto sulla sicurezza dell'approvvigionamento dell'Ue sarà limitato", sottolinea una portavoce della Commissione europea, spiegando che l'infrastruttura europea è sufficientemente flessibile per garantire forniture di gas non russo ai Paesi dell'Europa centrale e orientale tramite "rotte alternative".

I prezzi europei del gas naturale hanno toccato, per la prima volta dall'ottobre 2023, i 50 euro al Megawattora, spinti dalle temperature in ribasso ma soprattutto dai timori del mercato europeo per lo stop dell'Ucraina al transito di gas russo, che scatterà da domani con il mancato rinnovo del contratto.



