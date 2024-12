Cuba abbatte da domani le tasse 'speciali' sulle auto importate

Cuba ha approvato una nuova politica per l'importazione e la commercializzazione dei veicoli. La normativa, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale numero 128, entrerà in vigore dal 1 gennaio 2025.

La principale modifica è la riduzione dell'imposta speciale che prima dovevano pagare le persone fisiche e che oscillava tra il 350% e il 500% del valore dell'auto.

A partire dal 2025, invece, questa tassa potrà arrivare fino ad un massimo del 35% per le auto di alta gamma mentre per i veicoli elettrici assemblati a Cuba, sarà pari a zero.

Il ministro dei Trasporti Eduardo Rodríguez Dávila ha riconosciuto che fino ad oggi il Governo addebitava ai cubani cinque volte il prezzo del fornitore, una follia, facendo un esempio: "per capire bene quanto costerà un veicolo in valuta estera a Cuba dobbiamo dire che, se ne prendiamo uno che ha un valore fornitore di 10.000 dollari, (da domani) il prezzo di vendita al compratore sarà di circa 15. 900 dollari (rimangono altre tasse, oltre a quella 'speciale', la più gravosa sinora), mentre, quello stesso veicolo con le attuali regole costerebbe più di 50.000 dollari".



