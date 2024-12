Idf: 19 terroristi morti nel raid all'ospedale di Gaza

Le Forze di difesa israeliane hanno dichiarato che nel raid all'ospedale Kamal Adwan nel nord di Gaza sono stati uccisi 19 terroristi, senza vittime civili note, mentre le autorità sanitarie gestite da Hamas hanno affermato che sarebbero state uccise almeno 50 persone, tra cui vari membri dello staff ospedaliero. Lo riporta il Times of Israel.

Nel fornire nuovi dettagli sull'operazione, fonti dell'esercito hanno indicato che, una volta completato il raid, le truppe dell'Idf erano prossime a concludere le loro operazioni nell'area di Jabalya, nel nord di Gaza.

L'ospedale Kamal Adwan è stato descritto dall'esercito israeliano come "l'ultimo bastione di Hamas a Jabalya", dopo che centinaia di terroristi avrebbero utilizzato la struttura medica come rifugio dagli attacchi israeliani.

L'Idf ha affermato che, dei 940 palestinesi passati attraverso un posto di blocco dell'esercito fuori dall'ospedale, 240 sono stati arrestati perchè sospettati di essere membri di gruppi terroristici. Sono stati invece evacuati da Kamal Adwan circa 600 civili, oltre a 95 persone tra pazienti, operatori sanitari e personale medico.

Dei 240 terroristi operativi, l'Idf ha affermato che almeno 15 hanno partecipato all'attacco del 7 ottobre 2023 a Israele, che ha dato inizio alla guerra in corso. Molti altri sono considerati comandanti di spicco nei gruppi terroristici di Hamas e della Jihad islamica palestinese, ha affermato l'esercito.

Parigi condanna le operazioni israeliane contro gli ospedali

La Francia "condanna le operazioni militari israeliane contro diversi ospedali di Gaza, in particolare quello di Kamal Adwan, che ora è fuori servizio": è quanto si legge in una nota diffusa dal ministero degli Esteri di Parigi, in cui si esprime, tra l'altro, "preoccupazione per la situazione del direttore dell'ospedale, così come dei pazienti e del personale infermieristico".

"La Francia - si prosegue nella nota - ricorda a Israele l'obbligo di rispettare il diritto internazionale umanitario, che prevede in particolare la protezione delle infrastrutture ospedaliere".

"Di fronte all'assoluta emergenza umanitaria a Gaza, dove la situazione dei civili è inaccettabile da troppo tempo, la Francia invita le parti a negoziare senza indugi un cessate il fuoco immediato e duraturo, l'unico modo per consentire l'accesso massiccio di aiuti umanitari attraverso tutti i punti di accesso alla Striscia di Gaza, il rilascio di tutti gli ostaggi nonché la protezione di tutti i civili", si conclude nella nota.

