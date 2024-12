Ong, 11 morti in un raid israeliano vicino Damasco. A Gaza quinto neonato morto per il gelo

Undici persone sono morte - la maggior parte delle quali civili - a seguito di una potente esplosione di un deposito di armi dell'ex regime vicino alla città industriale di Adra, a nordest di Damasco. Lo riporta l'Osservatorio siriano per i diritti umani aggiungendo che "si ritiene che l'esplosione sia stata causata da un nuovo attacco aereo israeliano sul territorio siriano come parte degli sforzi di Israele per distruggere l'intera scorta di armi detenuta dall'ex regime" di Assad.

Un neonato è morto questa mattina a Gaza a causa del freddo e delle temperature in calo, segnando il quinto decesso in simili circostanze in meno di una settimana. Lo riferisce l'agenzia palestinese Wafa.

Il neonato si chiamava Jumaa Al-Batran e aveva solo un mese. Le condizioni del fratellino gemello, Ali, sono peggiorate a causa del gelo. I due vivevano in una tenda a Deir al-Balah, nella parte centrale di Gaza. Secondo fonti mediche, le temperature gelide hanno causato la morte di almeno altri 4 neonati negli ultimi giorni, di età compresa tra 4 e 21 giorni.

Video Nelle tende a Gaza City, dove anche il freddo fa paura

Rapporto Israele, adolescenti costretti a atti sessuali da Hamas

Durante la prigionia a Gaza l'anno scorso, due adolescenti israeliani in ostaggio sono stati costretti a compiere atti sessuali l'uno sull'altro e i loro rapitori hanno abusato sessualmente di loro, secondo quanto è scritto in un rapporto del ministero della Salute israeliano che sarà presentato alle Nazioni Unite, e di cui riferisce il Times of Israel online. Si tratta di un rapporto che, in base alle testimonianze degli ostaggi che sono stati rilasciati grazie ad un accordo del novembre 2023 e di coloro che sono stati salvati dalle forze israeliane, descrive in dettaglio come coloro che erano tenuti prigionieri siano stati picchiati, affamati e umiliati, nonché come gli abusi che hanno subito abbiano avuto un impatto sulla loro salute mentale e fisica anche molto tempo dopo la loro liberazione. Secondo il rapporto, i terroristi hanno costretto due minorenni a compiere atti sessuali l'uno sull'altro e li hanno costretti a spogliarsi davanti a loro, hanno toccato le loro parti intime e hanno frustato i loro genitali. "Due bambini piccoli avevano segni di bruciature sugli arti inferiori", si legge nel rapporto e "un bambino ha affermato che le bruciature erano il risultato di una marchiatura deliberata con un oggetto riscaldato". Il rapporto, continua il Times of Israel, afferma che alcuni ostaggi sono stati tenuti per giorni al buio, con mani e piedi legati e hanno ricevuto poco cibo o acqua. Sono stati picchiati su tutto il corpo e ad alcuni sono stati strappati i capelli. "Uno degli ostaggi restituiti ha descritto di essere stato aggredito sessualmente sotto la minaccia di una pistola da un terrorista di Hamas". Un totale di 251 israeliani sono stati rapiti da Israele il 7 ottobre 2023, durante l'assalto guidato da Hamas e 96 di loro rimangono ancora in prigionia a Gaza, dove vengono anche trattenuti i i corpi di almeno 34 morti confermati dalle Forze di difesa israeliane (Idf).

Colpito l'ospedale Al Wafaa a Gaza, almeno 7 morti

Almeno sette persone sono rimaste uccise questa mattina quando Israele ha colpito l'ospedale al-Wafaa nella parte occidentale di Gaza City, dopo aver attaccato l'ospedale Ahli, nella stessa zona. Lo scrive Al Jazeera online citando la Protezione civile di Gaza.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA