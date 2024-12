Lavrov: 'Siamo pronti a schierare missili a corto e medio raggio'

Agenzia ANSA Agenzia ANSA

Il Papa accetta un invito in Ucraina per il 2025, ma la visita non è confermata - Notizie - Ansa.it

Lo ha detto l'arcivescovo maggiore di Kiev-Halych: "Non c'è ancora una data stabilita, ma a papa Francesco a volte piace fare sorprese" (ANSA)