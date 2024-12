Kavelashvili presta giuramento come presidente della Georgia

Mikheil Kavelashvili ha prestato giuramento come nuovo presidente della Georgia succedendo al capo di Stato uscente e filo-europea, Salome Zurabishvili, nel mezzo di una crisi politica che dura da due mesi. L'ex calciatore, noto per le sue posizioni ultraconservatrici e antioccidentali, ha prestato giuramento durante una breve cerimonia in Parlamento.

Pochi minuti prima, la presidente uscente Zurabishvili ha annunciato che avrebbe lasciato il palazzo presidenziale ma che si considerava ancora "l'unica leader legittima" del Paese, promettendo di continuare a lottare contro il partito al potere 'Sogno Georgiano'.

Zourabichvili ha detto che lascerà la sede della presidenza dopo l'insediamento di Kavelashvili, ma ha promesso di continuare a combattere. "Lascerò questo posto", ha detto rivolgendosi ai manifestanti pro-Ue radunatesi davanti al palazzo. Ma resto "l'unico presidente legittimo", ha aggiunto.

Almeno 2mila manifestanti pro-Ue, infatti, si sono radunati a Tbilisi per protestare contro il governo, poco prima dell'insediamento del nuovo presidente, la cui nomina è contestata dall'opposizione.

Il paese caucasico è impantanato in una crisi politica dopo le elezioni legislative di ottobre, che hanno sancito la vittoria del partito al governo Sogno Georgiano, contestata per presunte irregolarità dall'opposizione filo-occidentale. La decisione delle autorità di rinviare i tentativi di adesione all'Ue fino al 2028 ha scatenato un'ondata di proteste filoeuropee, e in qualche caso è intervenuta la polizia.

Kavelashvili è noto per le sue posizioni ultraconservatrici e anti-occidentali. Sebbene i poteri della presidenza siano limitati in Georgia, è probabile che il suo insediamento inneschi una nuova mobilitazione dei sostenitori di una rapida adesione all'UE, dopo che Zurabishvili ha chiesto nuove elezioni legislative. La presidente si è unita ieri alla catena umana organizzata a Tbilis dall'opposizione. Il Sogno Georgiano, accusato dai suoi detrattori di autoritarismo, nega ogni frode nelle elezioni legislative e accusa l'opposizione di voler provocare una rivoluzione, a suo dire, finanziata dall'estero.



