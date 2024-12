In Chiapas si rivede il subcomandante Marcos

Alla vigilia del 31o anniversario del sollevamento dell'Esercito zapatista di liberazione nazionale (Ezln) nello stato messicano del Chiapas, il suo leader storico, conosciuto come subcomandante Marcos, è ricomparso a San Cristobal de las Casas per partecipare a un meeting dedicato a 'Resistenza e ribellione', che fa parte del programma di commemorazione dei fatti del 1o gennaio 1994.

In un suo intervento, il subcomandante Marcos -il cui vero nome è Rafael Sebastián Guillén Vicente, ed è anche noto come subcomandante Galeano - ha assicurato che le comunità zapatiste del Chiapas non saranno sottomesse né dalle bande criminali né dalle forze di sicurezza dello Stato, in un momento in cui la regione del sudest del Messico è investita da un'ondata di violenza.

