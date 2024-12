Aliyev accusa Mosca, 'l'aereo abbattuto da colpi russi' 

Cresce la tensione tra Baku e Mosca dopo il disastro aereo di mercoledì sui cieli di Grozny: al presidente azero Ilham Aliyev, non sono bastate le scuse molto parziali ricevute ieri da Vladimir Putin, tanto che oggi ha chiesto che Mosca ammetta esplicitamente le proprie responsabilità e punisca i responsabili dell'abbattimento dell'aereo dell'Azerbaigian Airlines precipitato nel Kazakhstan provocando la morte di 38 persone. "Conosceremo la versione finale dopo aver aperto le scatole nere. Ma le prime versioni sono sufficientemente giustificate e basate sui fatti. L'aereo civile azero è stato danneggiato dall'esterno sul territorio della Russia, vicino a Grozny, e ha quasi perso il controllo", ha detto Ilham Aliyev, in un'intervista al canale statale AzTV ripresa dalla Tass in cui ha affermato che i colpi sono partiti dalla Russia, seppure ovviamente in modo incidentale:

"Non stiamo dicendo che è stato fatto intenzionalmente, ma che è stato fatto". ha aggiunto. Aliyev, che è alla guida di un Paese alleato alla Russia, ha tuttavia di fatto accusato Mosca di voler nascondere le prove su quanto è realmente accaduto mercoledì scorso. "Sono turbato e sorpreso", ha detto riferendosi al fatto che Mosca abbia cercato di "insabbiare" la questione per diversi giorni. Pertanto il presidente azero ha chiesto in modo perentorio un pieno chiarimento sullo svolgimento dei fatti. Mosca, ha aggiunto Aliyev, dovrebbe "ammettere la propria colpa, punire i colpevoli e pagare un risarcimento" in seguito allo schianto. Richieste precise e circostanziate che hanno evidentemente messo in grave imbarazzo l'amministrazione russa: lo stesso portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha fatto sapere ai media statali russi che Putin ha parlato di nuovo con Aliyev al telefono, ma non ha fornito dettagli sulla conversazione. Sempre per placare l'ira di Baku, Mosca ha quindi annunciato l'avvio di un'indagine congiunta di Russia, Azerbaigian e Kazakistan sul luogo dell'incidente vicino alla città di Aktau, in Kazakistan. L'aereo stava volando dalla capitale dell'Azerbaigian, Baku, a Grozny quando ha virato verso il Kazakistan, a centinaia di chilometri di distanza dalla destinazione prevista, e si è schiantato durante un tentativo di atterraggio.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA