Putin chiede scusa per l'incidente aereo in Kazakistan

Il presidente russo Vladimir Putin, in una conversazione con il suo omologo azero Ilham Aliyev, si è scusato per il "tragico incidente" occorso mercoledì scorso ad un aereo passeggeri dell'Azerbaijian Airlines schiantatosi in Kazakistan mentre era in viaggio verso la capitale cecena Grozny, incidente accaduto "nello spazio aereo russo", riporta Interfax. Putin ha esteso le sue condoglianze alle famiglie delle vittime dell'incidente aereo

Putin ha affermato, durante la conversazione con Aliyev, che, mentre l'Embraer 190 dell'Azerbaijian Airlines stava per atterrare, i droni ucraini stavano attaccando Grozny e le difese aeree russe erano state attivate per respingere quegli attacchi. E' quanto scrive la Tass citando fonti del Cremlino.

"L'aereo di linea azero ha tentato più volte di atterrare all'aeroporto di Grozny - ha aggiunto Putin secondo quanto riferito dalle agenzie ufficiali russe -. Allo stesso tempo, Grozny, Mozdok e Vladikavkaz venivano attaccati da droni da combattimento ucraini e le difese aeree russe sono entrate in azione per respingere questi attacchi". Il presidente russo non ha tuttavia indicato se l'aereo sia stato colpito o meno dal sistema di difesa russo.

L'Alto Rappresentante dell'Unione europea Kaja Kallas chiede un'indagine "rapida e indipendente" sull'incidente aereo dell'Azerbaijan Airlines. Le segnalazioni secondo cui l'incidente potrebbe essere stato causato dal fuoco russo sono "un duro promemoria" del volo MH17 della Malaysia Airlines, che è stato abbattuto con un missile terra-aria dai ribelli sostenuti dalla Russia sull'Ucraina orientale nel 2014, ha ricordato Kallas su X.

Putin non ha in programma di avere contatti per risolvere la crisi ucraina nei primi giorni di gennaio: lo ha detto ai giornalisti il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, secondo quanto riporta la Tass.

Quando gli è stato chiesto se sono in corso accordi per un'altra conversazione telefonica con il cancelliere tedesco Olaf Scholz o qualsiasi altro dialogo sull'Ucraina durante le prossime vacanze di Capodanno, Peskov ha detto: "No, non ci sono piani del genere per l'1, 2 o 3 gennaio".

"Nessun percorso per un processo di pace in Ucraina è ancora in vista a causa della posizione del regime di Kiev", ha aggiunto Peskov, secondo il quale "la cosa principale è identificare il percorso di un tale processo di pace. Per ora, nessuna cosa del genere è in vista a causa della nota posizione del regime di Kiev".

In risposta a una domanda su quale Paese potrebbe fungere da piattaforma per i negoziati sul conflitto ucraino, dopo l'offerta del premier slovacco Robert Fico, il portavoce del Cremlino ha spiegato che "qualsiasi Paese neutrale può fungere da piattaforma per i negoziati sulla risoluzione del conflitto ucraino e la Slovacchia non è l'unica opzione"

"Questa opzione non è l'unica offerta - ha detto -. Qui parliamo certamente di Paesi che hanno una posizione neutrale e sono impegnati in un dialogo paritario sia con Kiev che con Mosca. Ci sono molti di questi Paesi", ha detto Peskov.

