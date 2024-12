Parenti di Assad arrestati mentre tentavano la fuga dal Libano

La moglie e la figlia di uno dei cugini del deposto presidente siriano Bashar Assad sono state arrestate ieri all'aeroporto di Beirut, dove stavano cercando di partire con passaporti presumibilmente falsi. Lo affermano funzionari della sicurezza e della giustizia libanese, scrivono i media arabi. Lo zio di Assad era partito il giorno prima.



Rasha Khazem, moglie di Duraid Assad - figlio dell'ex vicepresidente siriano Rifaat Assad, zio di Bashar Assad - e la loro figlia, Shams, erano entrate illegalmente in Libano e stavano cercando di prendere un volo per l'Egitto quando sono state arrestate, secondo quanto riferito da cinque funzionari libanesi a conoscenza del caso. Le due sono state trattenute dalla Sicurezza generale libanese.

Rifaat era partito il giorno prima con il suo vero passaporto e non è stato fermato, hanno detto i funzionari. A marzo i procuratori federali svizzeri hanno incriminato Rifaat con l'accusa di crimini di guerra e crimini contro l'umanità per aver presumibilmente ordinato omicidi e torture più di quattro decenni fa.

