Chi è Cecilia Sala, dalla tv ai podcast per raccontare il mondo

A 29 anni Cecilia Sala, arrestata il 19 dicembre scorso in Iran, ha già numerose esperienze alle spalle come reporter da zone di guerra o aree di crisi. Nata a Roma, inizia già da giovanissima a collaborare con testate come Vice Italia nel 2015, dopo aver curato un blog, e poi nel 2016 con Servizio Pubblico su La7 di Michele Santoro, che l'aveva già invitata negli anni precedenti come rappresentante degli studenti del suo liceo ad Annozero. Nella redazione di Santoro diventa giornalista professionista.



Nel frattempo, dal 2014 al 2018, frequenta l'università Bocconi a Milano, interrompendo poi gli studi pochi mesi prima di conseguire la laurea proprio per dedicarsi alla passione del giornalismo.



Da allora incrementa le sue collaborazioni, soprattutto su temi di politica estera. Scrive, infatti, per Wired, Vanity Fair e L'Espresso, specializzandosi in particolare su America Latina, un'area che la giornalista reputa molto interessante come laboratorio di temi che finiscono poi ai primi punti dell'agenda globale (come l'emergenza climatica e il populismo) e Medio Oriente. Segue sul campo la crisi in Venezuela, le proteste in Cile, la caduta di Kabul nelle mani dei talebani e la guerra in Ucraina.

Dal 2019 collabora come giornalista freelance con il Foglio.



Per il quotidiano segue anche l'ultima campagna elettorale americana, in particolare in relazione al suo rapporto con i social media. Lavora poi per circa un anno nella redazione di Otto e Mezzo su La7. Dal gennaio 2022 inizia a lavorare come conduttrice e autrice ad un podcast quotidiano, Stories, prodotto da Chora Media, dove parla di esteri attraverso il racconto di una storia dal mondo. L'ultimo, pubblicato il 16 dicembre, dedicato proprio all'Iran con il titolo 'Una conversazione sul patriarcato a Teheran', in cui parla della nuova legge sull'hijab attraverso un dialogo con la 21enne iraniana Diba.



Sala è convinta della necessità di incrementare l'informazione sull'estero in Italia, anche con nuove modalità che consentano ai giovani di capire il mondo. È, infatti, molto attiva sui social, e collabora anche con Will Media, una testata che pubblica notizie e approfondimenti solo online con particolare attenzione proprio agli esteri. Nel 2021 conduce, insieme a Guido Canali, la rassegna stampa live Fuori dalla Bolla. Cecilia è anche autrice di alcuni libri, come 'Polvere.



Il caso Marta Russo', edito da Mondadori, pubblicato il 25 maggio 2021. Il volume è nato dal podcast 'Polvere', creato insieme a Chiara Lalli e pubblicato nel settembre 2020 per Huffington Post Italia, ottenendo un grande successo di pubblico. Sempre per Mondadori pubblica nel 2023 'L'incendio. Reportage su una generazione tra Iran, Ucraina e Afghanistan'.





