Mosca, chiusi temporaneamente gli aeroporti della capitale

L'ente di controllo dell'aviazione russa ha dichiarato che tutti e quattro gli aeroporti di Mosca e l'aeroporto di Kaluga, 160 km (100 miglia) a sud-ovest di Mosca, sono stati appena chiusi temporaneamente, senza fornirne il motivo. Lo riporta Sky News.

"Sono state imposte restrizioni temporanee alle operazioni degli aeroporti di Sheremetyevo, Domodedovo, Vnukovo, Zhukovsky e Kaluga per garantire la sicurezza dei voli degli aerei civili", si legge nel comunicato dell'Agenzia federale per il trasporto aereo, come ripreso da Interfax. Tutti questi aeroporti hanno sospeso gli arrivi e le partenze, afferma l'agenzia di stampa russa.



