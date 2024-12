'La moglie di Assad ha di nuovo una grave leucemia, sta morendo'

Asma al-Assad è di nuovo gravemente malata di leucemia e i medici le hanno dato una possibilità di sopravvivenza del 50%, secondo quanto riporta il quotidiano britannico The Telegraph. La moglie del deposto dittatore siriano Bashar al-Assad viene tenuta in isolamento per proteggerla da contagi, viene spiegato.

Suo padre Fawaz Akhras, che si è preso cura della figlia a Mosca, viene descritto "con il cuore spezzato" da fonti in diretto contatto con la famiglia. "Asma sta morendo - ha detto una di queste -. Non può stare nella stessa stanza con nessuno a causa delle sue condizioni".

Assad ha trovato asilo in Russia con la moglie dopo essere stato destituito. La presidenza siriana aveva annunciato a maggio di quest'anno che all'allora first lady era stata diagnosticata una leucemia mieloide acuta, un cancro aggressivo del midollo osseo e del sangue. Era stata precedentemente curata per un cancro al seno e nell'agosto 2019 aveva annunciato di essere "completamente" libera dalla malattia dopo un anno di trattamento. Si ritiene che la sua leucemia sia ricomparsa dopo un periodo di remissione.

La 49enne Asma è nata a Londra da genitori siriani e ha anche la cittadinanza britannica, ma poco dopo la caduta di Assad il ministro degli Esteri di Sua maestà David Lammy ha dichiarato che l'ex first lady siriana non è benvenuta nel Regno Unito.



