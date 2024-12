'Fermato un agente ucraino a Mosca, piazzava una bomba sotto l'auto di un militare'

Mosca afferma di aver sventato un complotto per uccidere alti funzionari militari e della Difesa russi, arrestando anche quello che definisce "un agente ucraino" mentre stava piantando una bomba sotto l'automobile di un alto dirigente del ministero della Difesa russo a Mosca.

Lo affermano i servizi di sicurezza russi dell'Fsb, citati dall'agenzia Tass, che pubblicano un video, in cui si vede il presunto agente ucraino che confessa: "Non ho avuto tempo di piazzare la bomba perché sono stato arrestato".



Mosca afferma anche di aver sventato una serie di attacchi contro militari di alto rango russi, arrestando quattro cittadini russi che lavoravano per il nemico ucraino, scrive Interfax. Secondo la Tass, almeno due erano fuggiti in Ucraina nel 2020 "in cerca di una vita migliore" - un sogno che "non si è avverato" - e dove sono stati "reclutati dai servizi segreti di Kiev". Non è chiaro se uno degli arrestati sia lo stesso colto "in flagrante" mentre piazzava la bomba.



