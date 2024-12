Ucraina: notte di Natale sotto le bombe, esplosioni in diverse città

I media di Kiev affermano che la Russia ha lanciato stanotte un massiccio attacco aereo con missili e droni contro l'Ucraina, prendendo di mira città in tutto il Paese.

Oltre che a Kharkiv, esplosioni sono state segnalate in particolare a Dnipro e Kremenchuk. Diverse città ucraine hanno imposto blackout di emergenza durante l'attacco. L'aeronautica militare di Kiev ha riferito che bombardieri strategici russi Tu-95 si sono alzati in volo durante la notte e che un certo numero di missili da crociera Kalibr erano stati lanciati dal Mar Nero.

La città orientale di Kharkiv in particolare è stata presa di mira da almeno sette attacchi missilistici, secondo il governatore regionale Oleh Syniehubov. I raid hanno causato incendi e danni alle infrastrutture civili, con due persone rimaste ferite e ricoverate in ospedale.

Il ministro dell'Energia ucraino German Galushchenko ha dichiarato stamattina che la Russia sta bombardando il settore energetico del Paese, senza specificare quali città siano sotto attacco. "Il nemico sta di nuovo attaccando massicciamente il settore energetico", ha scritto Galushchenko su Telegram. "Il gestore del sistema di trasmissione sta adottando le misure necessarie per limitare i consumi e ridurre al minimo le conseguenze negative".



