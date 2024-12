Turchia: 12 morti a causa di un'esplosione in una fabbrica

In Turchia almeno 12 persone hanno perso la vita per un'esplosione, le cui cause sono ancora da chiarire, avvenuta in una fabbrica nel distretto di Karesi, in provincia di Balikesir, località a circa un centinaio di chilometri a sud di Istanbul. Lo ha annunciato il prefetto locale Ismail Ustaoglu, citato dall'agenzia Anadolu, facendo sapere che l'esplosione è avvenuta in un locale della compagnia Zsr, produttrice di materiale esplosivo, e ha causato il crollo dell'edificio, mentre numerose squadre di soccorritori e vigili del fuoco si trovano sul posto.

Oltre ai 12 morti, altre tre persone sono rimaste ferite nell'esplosione, di cui non sono ancora stati chiariti i motivi e su cui è stata avviata un'inchiesta. Per il momento, pare che sia stata esclusa l'ipotesi di un sabotaggio, riferisce la Cnn Turk.



