Tribù mai vista prima scoperta nell'Amazzonia brasiliana

Immagini inedite, catturate da telecamere automatiche piazzate nella foresta, hanno rivelato la presenza di una tribù mai vista prima nell'Amazzonia brasiliana. Conosciuti come i Massaco, in riferimento al fiume che attraversa il loro territorio, sono indigeni il cui nome, lingua e tradizioni culturali autoctone rimangono un mistero.

Le registrazioni sono state riprese da telecamere installate dalla Fondazione nazionale dell'indio del Brasile (Funai). Le fotografie mostrano uomini della comunità che interagiscono con gli strumenti lasciati da Funai, fornendo uno sguardo sul loro stile di vita e sulle loro strategie di sopravvivenza. La scoperta non solo conferma l'esistenza di questo gruppo, ma evidenzia anche la loro notevole capacità di resistere alle pressioni delle attività umane esterne, come il disboscamento illegale e l'espansione agricola.

L'etnia Massaco abita una riserva di 421.000 ettari nello Stato di Rondônia, vicino al confine con la Bolivia, una delle zone più deforestate dell'Amazzonia brasiliana. Questa regione è stata oggetto di crescente attenzione per la sua biodiversità e la presenza di numerose comunità indigene incontattate.

