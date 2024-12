L'AfD: 'Attacco di Magdeburgo dovuto a immigrazione incontrollata'

"La discussione sulle nuove leggi sulla sicurezza non deve distrarre dal fatto che "l'attacco a "Magdeburgo non sarebbe stato possibile senza un'immigrazione incontrollata. Lo Stato deve proteggere i cittadini attraverso una politica migratoria restrittiva e conseguenti rimpatri". Lo scrive su X la leader dell'AfD, Alice Weidel, attesa nel pomeriggio al corteo di commemorazione organizzato dal partito che prenderà il via alle 17 dalla piazza del Duomo.

Dopo l'attacco al mercatino di Natale di Magdeburgo, il leader della Cdu al Bundestag, Thorsten Frei, propone di rendere il diritto di soggiorno dei migranti dipendente dal reddito minimo. "Chi desidera restare stabilmente nel nostro Paese deve guadagnare abbastanza da assicurarsi una pensione superiore a quella di base", ha detto in un'intervista a Stern. "Secondo me sarebbe il minimo", ha aggiunto, spingendo per una linea più dura sull'immigrazione. Frei si è soffermato anche sulla situazione dei siriani rifugiati in Germania. I rimpatri organizzati dopo la caduta del regime di Assad rappresenta "una sfida enorme", ha sottolineato, indicando che "l'approccio giusto è quello di fare affidamento inizialmente sull'azione volontaria".

