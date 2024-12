La Francia nominerà il nuovo governo prima di questa sera. Lo fa sapere l'Eliseo.

L'annuncio del governo francese di François Bayrou non arriverà prima delle 18 di oggi a causa della giornata di lutto nazionale in Francia in solidarietà con l'arcipelago di Mayotte devastato dal ciclone Chido, ha annunciato l'Eliseo.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA