Putin, per il raid su Kazan l'Ucraina subirà nuove distruzioni

In risposta al raid di droni che ieri hanno colpito la città russa di Kazan, sul Volga, il presidente russo Vladimir Putin minaccia "nuove distruzioni" in Ucraina. "Chiunque, per quanto cerchi di distruggere, affronterà a sua volta una distruzione molto più grande e si pentirà di ciò che sta cercando di fare al nostro Paese", ha detto Putin durante una riunione governativa trasmessa in televisione.

L'attacco a Kazan, a 1.000 km dai confini ucraini, non ha provocato vittime, ma solo danni materiali.

E intanto durante la scorsa notte i russi hanno lanciato sull'Ucraina un missile Iskander-M, dalla Crimea di cui si sono perse le tracce, e 103 droni, dei quali 52 sono stati abbattuti dalle difese antiaeree. Del totale dei droni, almeno 44 erano "esche" per confondere l'antiaerea, che sono poi cadute in zone aperte. Un drone è volato in direzione della Bielorussia.

Lo afferma l'aeronautica militare ucraina, citata dai media locali fra cui l'Ukrainskaya Pravda. Le regioni ucraine dove sono confermati gli abbattimenti di droni, fa sapere il bollettino, sono quelle di Poltava, Sumy, Kharkiv, Kiev, Chernihiv, Cherkassy, ;;;;Kirovograd, Zhytomyr, Dnipropetrovsk, Kherson, Nikolaiev e Zaporozhzhia.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA