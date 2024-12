L'Iran protesta per l'arresto di due iraniani in Italia e Usa

L'Iran ha formalmente protestato contro l'arresto di due cittadini iraniani negli Stati Uniti e in Italia - all'aeroporto milanese di Malpensa il 16 dicembre, su ordine americano - accusati di aver trasferito ai Guardiani della Rivoluzione iraniani, considerati da Washington UNA organizzazione terroristica, tecnologia statunitense sensibile per la fabbricazione di droni. Droni che avrebbero ucciso tre militari americani in Giordania lo scorso gennaio.

Lunedì 16 dicembre i procuratori Usa hanno accusato Mahdi Mohammad Sadeghi e Mohammad Abedini-Najafabadi - quest'ultimo arrestato in Italia - di "cospirazione per esportare componenti elettronici sofisticati dagli Stati Uniti all'Iran in violazione delle leggi statunitensi sul controllo delle esportazioni e sulle sanzioni", secondo una dichiarazione del Dipartimento di Giustizia statunitense.

L'Iran ha negato qualsiasi coinvolgimento nell'attacco, respingendo le affermazioni come "accuse infondate". "Consideriamo tanto le crudeli e unilaterali sanzioni statunitensi contro l'Iran quanto questi arresti come contrari a tutte le leggi e gli standard internazionali", ha detto sabato sera all'agenzia di stampa Tasnim il funzionario del ministero degli Esteri Vahid Jalalzadeh, aggiungendo che il ministero aveva "invitato" l'incaricato d'affari italiano e l'ambasciatore svizzero a Teheran, che rappresenta lì gli interessi degli Stati Uniti, a "dichiarare le sue proteste per gli arresti".



