Magdeburgo: l'attentatore è noto come un ateo anti-Islam, vicino all' Afd

"Sono il critico più aggressivo dell'Islam nella storia. Se non mi credete, chiedete agli arabi". E' un passaggio di un'intervista che il presunto autore dell'attacco al mercatino di Brandeburgo, il 50enne Taleb Al Abdulmohsen, originario dell'Arabia Saudita, rilasciò alla Faz nel giugno 2019, ripubblicata oggi dal quotidiano tedesco.

Arrivato nel 2006 in Germania dall'Arabia Saudita durante la formazione specialistica, il medico aveva chiesto asilo ed era già noto come anti-islamico che aiutava i rifugiati che volevano fuggire dal proprio Paese d'origine e lasciare l'Islam.

Medico psichiatra, Abdulmohsen era attivo nell'assistenza ai rifugiati, ma da ateo e con un'ideologia anti-Islam, tanto da essere un sostenitore del partito di estrema destra tedesco AfD. Questi i dettegli che emergono sulla sua personalità dell'uomo, di cui circola la foto di un passaporto saudita scaduto nel 2012.

Abdulmohsen appare molto attivo anche sui social: ha fondato e gestito il sito wearesaudis.net il cui scopo - spiegò lui stesso alla Bbc sempre nel 2019 - è quello di aiutare i rifugiati a ottenere asilo, in particolare ex musulmani che temono persecuzioni nel loro Paese.

In home page ora campeggia la scritta in arabo e inglese: "Mio consiglio: non chiedere asilo in Germania". In altre interviste accusò la Germania di accogliere islamisti e rifiutare l'asilo ai rifugiati anti-islamici. Alcuni osservatori suggeriscono che a Magdeburgo abbia agito per far ricadere la colpa - e quindi sollevare lo sdegno dei tedeschi prossimi alle elezioni - sui musulmani.

L'uomo, 50 anni, sarebbe inoltre ricercato in Arabia Saudita con diverse accuse tra cui terrorismo e traffico di ragazze minorenni, ma la Germania ne avrebbe rifiutato l'estradizione.

Scoholz sul luogo dell'attentato

Il cancelliere tedesco Olaf Scholz è giunto a Magdeburgo e rende omaggio alle vittime sulla scena dell'attacco con l'auto al mercatino di Natale.

Scholz, vestito di nero, è accompagnato dal primo ministro del Land della Sassonia-Anhalt, Reiner Haseloff.

In rappresentanza del governo tedesco sono presenti anche la ministra degli Interni, Nancy Faeser, il ministro della Giustizia, Volker Wissing, e la ministra dell'Ambiente, Steffi Lemke. Sul luogo dell'attacco c'è anche il leader della Cdu, Friedrich Merz.

L'attacco al mercatino di Natale di Magdeburgo è "un'azione terribile e folle. Ora è importante fare chiarezza e farlo con la massima precisione e accuratezza", ha detto il cancelliere durante un punto stampa.

"Per me è importante che restiamo uniti come Paese e che ci parliamo. Non è l'odio a determinare la nostra convivenza, ma il fatto che siamo una comunità che vuole conquistare un futuro comune e che non lasciamo vincere coloro che vogliono seminare l'odio", ha aggiunto Scholz.

I morti ormai sono 5, con più di 200 feriti

E sale intanto a 5 morti il bilancio delle vittime nell'attacco avvenuto ieri sera al mercatino di Natale di Magdeburgo. A questi si aggiungono almeno 200 feriti, 'molti dei quali gravemente". Lo ha detto il governatore del Land della Sassonia-Anhalt, Reiner Haseloff, che accompagna Scholz nella sua visita al luogo dell'attacco.

Una fonte saudita ha riferito a Reuters che Riad aveva avvertito le autorità tedesche sulla pericolosità dell'autore dell'attacco al mercatino di Natale di Magdeburgo, che secondo la fonte aveva pubblicato opinioni estremiste sul suo account di X. Lo riportano i media tedeschi.

Inoltre, secondo Bild - che cita ambienti della polizia - l'uomo arrestato sarebbe stato sotto l'effetto di droga: un primo test antidroga sul medico 50enne originario dell'Arabia Saudita è risultato positivo

L'ambasciata d'Italia a Berlino riferisce che, stando a informazioni di polizia, tra le vittime accertate nell'attacco al mercatino di Natale di Magdeburgo non risultano italiani. L'ambasciata continua a monitorare la situazione dei feriti ma al momento non vi sono segnalazioni di italiani tra le centinaia di persone contattate.

