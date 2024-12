Naufragio al largo della Grecia, almeno 8 migranti morti

Almeno otto migranti sono morti annegati al largo delle coste della Grecia per il naufragio del barcone sul quale stavano viaggiando, secondo quanto rende noto la guardia costiera greca.

Finora sono stati soccorsi in mare dalla guardia costiera 18 migranti. Il naufragio è avvenuto a largo dell'isola di Rodi, nel mare Egeo meridionale. Il capitano dell'imbarcazione dei migranti ha perso il controllo mentre eseguiva manovre pericolose per sfuggire ad una motovedetta della Guardia Costiera, e ha urtato la parte anteriore della sua barca contro la fiancata della motovedetta greca, facendo cadere in mare i migranti, scrive Kathimerini.

Le operazioni di ricerca vengono condotte da tre imbarcazioni della Guardia costiera e da un elicottero dell'aeronautica militare. Il capitano dell'imbarcazione è stato arrestato e sarebbe di cittadinanza turca, in base alle prime informazioni. Molti dei sopravvissuti all'incidente sono rimasti feriti nella collisione.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA