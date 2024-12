Trump: 'Il Canada 51esimo Stato Usa, è una grande idea'

Donald Trump torna a mettere il Canada nel mirino, rilanciando l'ipotesi che diventi il 51esimo stato Usa: "Nessuno sa rispondere perché sovvenzioniamo il Canada con oltre 100.000.000 dollari all'anno? Non ha senso! Molti canadesi vogliono che il Canada diventi il 51/mo Stato. Risparmierebbero molto sulle tasse e sulla protezione militare. Penso che sia una grande idea. 51/mo Stato!!!", ha scritto su Truth.

Il presidente eletto ha anche rilanciato la richiesta, ventilata dai repubblicani, di perseguire l'ex deputata del loro partito Liz Cheney per il suo ruolo nella commissione di inchiesta sui fatti del 6 gennaio.

"Liz Cheney - ha scritto, sempre su Truth - potrebbe trovarsi in un sacco di guai in base alle prove ottenute dalla subcommissione, che afferma che 'numerose leggi federali sono state probabilmente violate da Liz Cheney e queste violazioni dovrebbero essere indagate dall'Fbi'. Cheney, una delle bestie nere del tycoon, ha fatto campagna per Kamala Harris e l'ha votata.

Trump appoggia in questo modo quanto chiesto da vari deputati repubblicani, che vogliono che Liz Cheney sia indagata per il suo ruolo nella commissione di inchiesta: in un rapporto di 128 pagine, hanno spiegato che Cheney dovrebbe essere messa sotto inchiesta per aver cercato illegalmente di influenzare i testimoni. L'ex deputata, figlia dell'ex vicepresidente Dick Cheney, è accusata anche di aver usato la commissione sul 6 gennaio per attaccare direttamente Trump.



