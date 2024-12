Mosca arresta un uzbeko per l'omicidio del generale Kirillov

Il Comitato investigativo russo ha annunciato l'arresto di un cittadino uzbeko 29enne sospettato di essere coinvolto nell'assassinio del generale Igor Kirillov, morto ieri a Mosca in un attentato dinamitardo. "Un cittadino dell'Uzbekistan, nato nel 1995, è stato arrestato perché sospettato di aver compiuto l'attentato che ha causato la morte del comandante delle forze di difesa radiologica, chimica e biologica russe, Igor Kirillov, e del suo assistente Ilia Polikarpov", ha dichiarato il Comitato in un comunicato. Secondo la stessa fonte, il sospetto ha affermato di essere stato "reclutato dai servizi speciali ucraini". I servizi segreti russi (Fsb) hanno confermato l'arrestato del cittadino uzbeko per l'omicidio del generale Kirillov, riportano le agenzie di stampa russe Tass e Interfax. Secondo l'Fsb, i servizi ucraini lo avevano reclutato con la promessa di 100.000 dollari e "un viaggio per vivere in uno dei Paesi dell'Ue". L'agenzia di stampa ufficiale russa Tass sostiene che i servizi segreti russi (Fsb) abbiano pubblicato un video che a loro dire mostrerebbe la presunta "confessione" del cittadino uzbeko arrestato. L'autenticità del video non è confermabile e non sono confermabili neanche le accuse che le autorità russe rivolgono all'arrestato. Non si sa in che condizioni si sia svolto l'interrogatorio e se l'uomo abbia subito violenze fisiche o psicologiche.

Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha accusato Kiev di "terrorismo" per l'attentato di ieri che ha ucciso a Mosca il generale Igor Kirillov mentre Vladimir Putin ha espresso le sue condoglianze per la morte del generale. Il ministero degli Esteri russo ha invece dichiarato che la Russia solleverà la questione dell'assassinio di Kirillov davanti al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite il 20 dicembre. La portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, ha dichiarato che tutti i responsabili dell'omicidio saranno individuati e puniti.

Gli 007 ucraini Sbu hanno intanto aumentato questa mattina la sicurezza a Kiev dopo l'assassinio del generale russo Igor Kirillov ieri a Mosca: lo annuncia su Telegram lo stesso Sbu, che parla di "misure di controspionaggio (sicurezza) pianificate nel distretto Pechersk di Kiev, in particolare nel quartiere governativo della capitale". Le misure - condotte in collaborazione con il dipartimento di protezione, la polizia e il servizio militare dell'Esercito - servono "a testare la protezione antisabotaggio delle strutture statali ed aumentare la sicurezza dei residenti di Kiev e delle persone sotto protezione statale", si legge nella nota.

