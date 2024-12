Hamas: 'I colloqui sulla tregua a Gaza sono seri e positivi'

Hamas ha dichiarato che i colloqui sulla tregua che sono in corso a Doha, in Qatar, sono "seri e positivi". La dichiarazione arriva un giorno dopo che una delegazione israeliana è arrivata a Doha per incontrare i mediatori.

"Hamas afferma che, alla luce delle discussioni serie e positive che si stanno svolgendo oggi a Doha sotto gli auspici dei nostri fratelli qatarioti ed egiziani, è possibile raggiungere un accordo per un cessate il fuoco e uno scambio di prigionieri (ostaggi detenuti a Gaza e detenuti palestinesi da Israele, ndr) se l'occupazione smette di imporre nuove condizioni", ha dichiarato Hamas in un comunicato.

Una fonte del movimento islamista citata dal Washington Post aveva detto precedentemente che una nuova proposta per una pausa di 60 giorni negli scontri e lo scambio di ostaggi israeliani con prigionieri palestinesi sarebbe stata accettata da Hamas, che avrebbe ceduto alle sue richieste di una fine della guerra e del ritiro completo delle forze israeliane da Gaza:

La stessa fonte ha però indicato che Hamas insiste perché ai palestinesi sfollati sia consentito di tornare nella parte settentrionale di Gaza.

Da parte sua, il portavoce del Consiglio per la sicurezza nazionale della Casa Bianca, John Kirby, ha affermato che l'accordo a Gaza è "vicino". "Crediamo - e gli israeliani lo hanno detto - che ci stiamo avvicinando ma siamo anche cauti nel nostro ottimismo", ha detto il funzionario in un'intervista a Fox News. "Siamo già stati in questa posizione e non siamo riusciti ad arrivare al traguardo", ha precisato.

Reuters dice che Netanyahu è partito per il Cairo, ma il suo portavoce lo nega

La Reuters scrive che il primo ministro israeliano Benyamin Netanyahu è in viaggio verso il Cairo per colloqui sul cessate il fuoco e sugli ostaggi nella Striscia di Gaza, così come riferiscono anche i media israeliani.

Ma il portavoce del premier smentisce la notizia. Un viaggio di Netanyahu in Egitto farebbe pensare ad una tregua imminente: ieri è stata annullata l'udienza in cui oggi Netanyahu avrebbe dovuto testimoniare nel processo per corruzione a suo carico.

Il portavoce ha dichiarato che Netanyahu al momento non si trova nella capitale egiziana, ma non ha negato che sia in viaggio. "Contrariamente all'ondata di voci, il primo ministro Netanyahu non è al Cairo, e non ci sono novità riguardo a Eli Cohen", ha twittato Omer Dostri. È la prima volta che la leadership del Paese smentisce indiscrezioni circolate sui social media secondo cui i resti dell'ex spia Eli Cohen sarebbero stati rimpatriati dalla Siria.

'Intensi sforzi' di Egitto e Qatar per raggiungere un accordo

"Intensi sforzi egiziani e qatarioti con tutte le parti per raggiungere un accordo di tregua nella Striscia di Gaza": lo scrive su X l'emittente pubblica egiziana al-Qahera.

"Una fonte egiziana informata ha smentito quanto affermato da alcune notizie di media riguardo una prossima visita del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu al Cairo", scrive dal canto suo il sito di Skynews Arabia.

