Scholz ha perso la fiducia del Bundestag

Il cancelliere Olaf Scholz non ha ottenuto la fiducia al Bundestag, aprendo la strada alle elezioni anticipate a febbraio.

Il cancelliere ha ottenuto 207 voti a favore, 394 voti contro. In 116 si sono astenuti. Per ottenere la fiducia Scholz avrebbe dovuto ottenere almeno 366 voti





'Ho sempre sostenuto Kiev, ma non manderò soldati'

"La Germania è il maggiore sostenitore in Europa dell'Ucraina. Se la Russia vince la nostra sicurezza in Germania sarà in pericolo nel lungo periodo", ha detto il cancelliere parlando al Bundestag.

Scholz ha però ribadito anche che la Germania non consegnerà armi di lungo raggio in grado di colpire la Russia in profondità come i Taurus. "E certamente con me cancelliere non saranno mandati soldati tedeschi in Ucraina", ha aggiunto.

'Il salario minimo deve arrivare a 15 euro l'ora'

Spiegando quali sono i suoi progetti per il futuro, dopo le auspicate elezioni anticipate, Scholz ha detto: "mi batterò nella prossima campagna elettorale per alzare il salario minimo da 15 euro l'ora".

"Rispetto significa anche poter vivere del proprio lavoro. Nella scorsa legislatura avevo promesso di portare il salati minimo a 12 euro. Ho mantenuto questo impegno", ha spiegato. Ma nella situazione attuale servirebbe che aumentasse almeno al 14, ha aggiunto.

