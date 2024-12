Putin: 'Nel 2024 abbiamo conquistato 189 centri abitati in Ucraina'

Il 2024 è stato un anno fondamentale per "il raggiungimento degli obiettivi" russi in Ucraina, con le forze di Mosca che hanno conquistato 189 centri abitati e mantengono "fermamente l'iniziativa strategica lungo l'intera linea" del fronte. Lo ha detto il presidente Vladimir Putin citato dalle agenzie russe.

Putin ha inoltre accusato gli Stati Uniti di inviare "mercenari e consulenti militari" in Ucraina e di incoraggiare l'escalation del conflitto per spingere la Russia verso "la linea rossa".

"Nella loro volontà di indebolire il nostro Paese, di infliggerci una sconfitta strategica - ha affermato il capo del Cremlino parlando ai vertici del ministero della Difesa - gli Usa continuano a pompare il regime illegittimo di Kiev di armi e soldi , inviano mercenari e consulenti militari, incoraggiando l'escalation del conflitto. Allo stesso tempo, sotto il pretesto di una fantomatica minaccia russa, spaventano il proprio popolo con una nostra possibile aggressione".

"La tattica é semplice - ha aggiunto Putin -: ci fanno arrivare fino alla linea rossa, giunti alla quale non possiamo più fare marcia indietro e cominciamo a rispondere. Allora subito loro spaventano i propri cittadini, così come ai tempi dell'Urss"

Il presidente russo ha affermato che "quest'anno, in media, oltre mille persone al giorno si arruolano" sotto contratto nelle forze armate russe. Secondo il ministro della Difesa di Mosca, Andrei Belousov, sarebbero "oltre 427.000" i militari arruolati nell'esercito russo quest'anno. Le cifre fornite dalle autorità russe non sono però verificabili in modo indipendente.

Il governo russo ha aumentato i pagamenti una tantum per chi si arruola per combattere nell'invasione dell'Ucraina da parte delle truppe del Cremlino. Il pagamento più alto è stato stabilito dal Comune di Mosca: 1,9 milioni di rubli (17.300 euro). Secondo il Moscow Times, lo stipendio mensile minimo di un soldato a contratto in Russia è di 210.000 rubli (circa 1.920 euro) e quindi ben superiore al reddito medio del Paese che, secondo il giornale, è di 73.000 rubli al mese (circa 667 euro).

Moltissime persone sono morte nella guerra in Ucraina, ma è difficile avere dei numeri affidabili. Secondo il Wall Street Journal, potrebbero essere un milione gli ucraini e i russi uccisi o feriti nel conflitto.

Stando a fonti diplomatiche occidentali del giornale, fino a 200.000 soldati russi potrebbero essere stati uccisi e 400.000 feriti. A fine novembre, Mediazona e Bbc hanno annunciato di aver identificato i nomi di 80.973 soldati russi morti in guerra, ma i giornali Meduza e Mediazona già cinque mesi fa stimavano in circa 120.000 quelli morti nel conflitto.

Sono tanti anche i morti nelle file ucraine. Nei giorni scorsi, Zelensky ha detto che 43.000 soldati ucraini sarebbero morti in guerra, ma già nell'agosto dell'anno scorso, funzionari Usa citati dal New York Times stimavano che fossero almeno 70.000. E fonti ucraine del Wall Street Journal parlano di 80.000 morti e 400.000 feriti.

Da parte sua, il ministro Belousov, ha detto che dall'inizio del conflitto le forze ucraine hanno avuto "quasi un milione" tra morti e feriti, di cui "oltre 560.000" solo nel corso del 2024, di cui 40.000 nel tentativo di invasione nella regione russa di Kursk, cominciata il 6 agosto.

Belousov, che parlava in una riunione dei vertici del ministero della Difesa alla presenza del presidente Vladimir Putin, ha detto che nell'anno in corso le truppe russe hanno conquistato 4.500 chilometri quadrati di territorio in Ucraina. Il ministro della Difesa ha affermato che attualmente le forze ucraine controllano non più dell'1% della regione di Lugansk e fra il 25% e il 30% di quelle di Donetsk, Zaporizhzhia e Kherson.

Nel giugno scorso Putin aveva posto come condizioni per mettere fine alle ostilità il ritiro completo delle truppe ucraine da queste quattro regioni e l'impegno ufficiale di Kiev a non entrare nella Nato





