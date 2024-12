Firmato il contratto per Iris2, la risposta dell'Ue a Starlink

L'Ue accelera nella realizzazione della nuova costellazione di satelliti Internet Iris2, considerata la risposta europea a Starlink di Elon Musk.

La Commissione europea ha firmato il contratto di concessione per Iris 2, infrastruttura per la resilienza, l'interconnettività e la sicurezza via satellite, con il consorzio SpaceRise per sviluppare, distribuire e gestire il nuovo sistema dell'Ue che prevede una rete di satelliti multiorbitali di 290 satelliti. Dopo i programmi Galileo (servizio di posizionamento satellitare) e Copernicus (monitoraggio del pianeta e dell'ambiente), Iris2 rappresenta il terzo programma faro dell'Ue progettato per affrontare le sfide urgenti a lungo termine in materia di sicurezza, protezione e resilienza.

Per la vice presidente della Commissione europea Henna Virkkunen, "questa costellazione all'avanguardia proteggerà le nostre infrastrutture critiche, collegherà le nostre aree più remote e aumenterà l'autonomia strategica dell'Europa". "Grazie alla collaborazione con il consorzio SpaceRISE, stiamo dimostrando il potere della collaborazione tra pubblico e privato per promuovere l'innovazione e offrire vantaggi tangibili a tutti gli europei" ha aggiunto la responsabile per la Sovranità tecnologica, la sicurezza e la democrazia.

Il sistema Iris2, che sfrutta i vantaggi di satelliti in orbita terrestre media e bassa, fornirà servizi di connettività sicura per gli Stati membri dell'Ue e le autorità governative, e banda larga ad alta velocità per le aziende e per i cittadini europei, compresa la copertura nelle zone prive di connettività.

Il consorzio SpaceRISE, a cui è stata affidata l'attuazione di questo ambizioso progetto, comprende tre operatori di reti satellitari leader in Europa: Ses, Eutelsat e Hispasat, e sarà affiancato da un team di subappaltatori tra cui Telespazio, Thales Alenia Space, Ohb, Airbus Defence and Space, Deutsche Telekom, Orange, Hisdesat e Thales SIX. Il contratto di concessione, della durata di 12 anni, stabilisce una solida partnership pubblico-privata per abilitare servizi di connettività sia governativi che commerciali entro il 2030.

I finanziamenti provengono da investimenti pubblici dell'Ue, cliente di riferimento per i servizi, e dell'Agenzia spaziale europea (ESA) e da investimenti privati del consorzio SpaceRise. Per garantire la sostenibilità finanziaria, la Commissione assumerà impegni di bilancio iniziali nell'ambito dell'attuale quadro finanziario pluriennale. I finanziamenti futuri oltre il 2027 saranno soggetti all'adozione dei programmi successivi da parte del Parlamento europeo e del Consiglio e alla disponibilità di stanziamenti.

Con IRIS2, l'Ue - si spiega dalla Commissione "consolida la sua posizione di leader mondiale nella connettività satellitare sicura, garantendo la resilienza di fronte alle sfide emergenti. Il programma risponde alle esigenze odierne di connettività e pone le basi per l'autonomia strategica dell'Europa in un mondo digitalizzato"



Kubilius: 'Un'ancora di salvezza nel cielo'

"La nostra connettività, la nostra comunicazione sono minacciate. I cavi Internet sono stati tagliati nei Paesi Baltici. La Russia sta sabotando i nostri segnali di navigazione. La Russia ha sferrato un attacco un'ora prima dell'invasione su vasta scala contro una stazione satellitare gestita dall'Europa, è stato un attacco informatico molto sofisticato. Iris2 ci darà la possibilità di connetterci, anche in un ambiente ostile, per mantenere aperte le linee di comunicazione nonostante il sabotaggio da parte di forze ostili, interferenze o attacchi informatici".

Lo ha detto il Commissario per la Difesa e lo Spazio, Andrius Kubilius, Commissario per la Difesa e lo Spazio, alla cerimonia della firma del contratto di concessione per la nuova costellazione di satelliti Internet Iris2, con il consorzio SpaceRise per sviluppare, distribuire e gestire il nuovo sistema dell'Ue, considerata la risposta europea a Starlink. "Iris2 sarà la nostra ancora di salvezza nel cielo per proteggere la sicurezza, la società e l'economia dell'Europa" ha aggiunto il commissario, sottolineando come oggi l'Ue non stia lanciando solo "un progetto satellitare", ma stia "una visione, quella di un'Europa più forte, più connessa e più resiliente".

