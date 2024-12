Bayrou avvia le consultazioni con i partiti, comincia con Le Pen

Via alle consultazioni con i leader dei partiti per François Bayrou, premier nominato venerdì da Emmanuel Macron dopo la sfiducia e le dimissioni del predecessore, Michel Barnier. I colloqui sono cominciati questa mattina alle 9 con Marine Le Pen, avendo Bayrou deciso di procedere con i gruppi politici in ordine di consistenza numerica dei parlamentari.

Il capo del MoDe m cerca una strada, per ora tutta in salita, che gli consentirebbe di far approvare dal Parlamento una manovra finanziaria senza porre la fiducia, un atto costato la sopravvivenza al governo Barnier e il cui copione si ripeterebbe anche con l'esecutivo di Bayrou.

Marine Le Pen ha attaccato anche ieri "la riprovevole coalizione composta da elementi contrari fra loro" che sostiene il governo. Al colloquio con Bayrou Le Pen è arrivata accompagnata dal presidente del Rassemblement National (Rn), Jordan Bardella.

L'atteggiamento del partito - che aveva rimproverato a Barnier di non essere mai stato ricevuto dall'allora premier durante i 3 mesi del suo mandato - è quello di "non censurare a priori" il governo Bayrou.

Quest'ultimo, al contrario, ha convocato tutti i gruppi, telefonando personalmente ad ognuno dei leader. Dopo Marine Le Pen, arriverà a palazzo Matignon l'ex premier Gabriel Attal, capo del partito macroniano Ensemble pour la République e presidente del partito Renaissance, che ha già detto che sosterrà il governo. Seguiranno i socialisti, che non vogliono partecipare al governo ma sono aperti alla discussione, quindi i Républicains.



