Vertice in Giordania sulla crisi siriana, Mosca si ritira

Il segretario di Stato americano Antony Blinken ha dichiarato che, durante i colloqui tenutisi oggi in Giordania, i diplomatici arabi, occidentali e turchi hanno concordato sulla necessità di un governo "inclusivo" in Siria dopo il rovesciamento di Bashar al-Assad. Blinken ha detto ai giornalisti che ai colloqui seguirà una dichiarazione congiunta in cui si afferma che "abbiamo concordato che il processo di transizione dovrebbe essere guidato dai siriani e di proprietà dei siriani e produrre un governo inclusivo e rappresentativo".

I caccia israeliani hanno condotto circa 40 attacchi aerei durante la scorsa notte, prendendo di mira ex postazioni militari siriane nella campagna di Damasco. Lo riferisce l'Osservatorio siriano per i diritti umani, gruppo di monitoraggio indipendente con sede nel Regno Unito. L'Aeronautica (Iaf), secondo il report, ha distrutto diversi obiettivi, tra cui un centro di ricerca a nord della capitale siriana. Tra gli obiettivi, nella regione orientale di Qalamoun, circa 90 chilometri a nord di Damasco.

