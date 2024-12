Proteste a Seul, attesi in 200 mila in piazza per manifestare contro il presidente Yoon

La polizia sudcoreana ha stimato in almeno 200mila persone la partecipazione attesa alle proteste di Seul a sostegno dell'impeachment del presidente Yoon Suk-yeol, che il Parlamento voterà per la seconda volta tra circa tre ore dopo l'insuccesso del tentativo di sabato scorso. Lo riferiscono i media locali, secondo cui il grande sit-in di fronte al Parlamento sta registrando l'afflusso di migliaia di persone a dispetto del freddo e delle temperature sotto lo zero. Yoon è nella bufera dopo l'incredibile vicenda della legge marziale dichiarata la sera del 3 dicembre e ritirata sei roea dopo per il voto contrario del Parlamento.

