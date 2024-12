Eletto nuovo presidente dell'estrema destra. La presidente in carica denuncia: "Voto illegittimo"

L'ex calciatore della Georgia, il 53enne Mikheïl Kavelachvili, è stato eletto alla presidenza del Paese: lo ha reso noto la commissione elettorale ma l'attuale presidente filo-occidentale della Georgia, Salome Zurabishvili, ha definito "illegittimo" il voto che ha portato oggi all'elezione di Kavelachvili e ha dichiarato che si rifiuterà di rimettere il suo mandato finché non saranno organizzate nuove elezioni legislative.

Il partito di governo della Georgia ha insediato oggi un lealista dell'estrema destra come presidente del Paese in un controverso processo elettorale, nel mezzo di una crisi costituzionale e dopo settimane di proteste di massa a favore dell'Ue. Un collegio elettorale, controllato dal partito al potere Sogno Georgiano e boicottato dall'opposizione, ha eletto Mikheil Kavelashvili con 224 voti come prossimo leader del Paese per un mandato di cinque anni, ha dichiarato il presidente della commissione elettorale centrale, Giorgi Kalandarishvili.



