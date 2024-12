Francia, il nuovo premier è il centrista Francois Bayrou

Il nuovo premier della Francia è Francois Bayrou. Lo annuncia l'Eliseo. Il presidente Emmanuel Macron, si legge nella nota diffusa dall'Eliseo, "ha nominato Francois Bayrou primo ministro e l'ha incaricato di formare un governo".

Bayrou, 73 anni, presidente del MoDem, principale partito di centro, è stato fin dalla prima campagna elettorale di Emmanuel Macron, un sostenitore e una guida per il presidente, ma spesso non ha nascosto i disaccordi: il lungo colloquio di questa mattina tra i due - secondo fonti della presidenza - sarebbe stato molto teso.

Rientrato ieri da una missione in Polonia, Macron si era impegnato a nominare un nuovo premier dopo la caduta di Michel Barnier entro stamattina.

"In teoria non ci sarà una sfiducia a priori" del Rassemblement National contro Bayrou: lo ha detto il presidente del Rassemblement National, Jordan Bardella, commentando la nomina di Francois Bayrou a Matignon. Dopo l'annuncio della nomina, Bardella ha dichiarato che "le linee rosse" del partito di Marine Le Pen "restano le stesse". "La palla - ha detto Bardella - è ormai nel campo di Bayrou. Il nuovo premier deve prendere in considerazione il nuovo dato politico, che rende necessario un dialogo" con tutte le forze politiche.

"Un prolungamento del macronismo" con François Bayrou "può soltanto portare all'impasse": questo il commento di Marine Le Pen alla nomina a premier del leader centrista.

Mathilde Panot, dirigente de La France Insoumise di Jean-Luc Mélenchon, ha già proclamato che il suo partito presenterà subito "una mozione di sfiducia" contro il governo Bayrou.

"La nomina di François Bayrou come primo ministro è una brutta notizia", ha commentato Fabien Roussel, segretario nazionale del Partito comunista francese. "Si ostinerà a voler imporre una politica che ha fallito e che è stata sanzionata?", si chiede su X Roussel, aggiungendo: "Noi chiediamo un cambiamento di direzione politica, il rispetto del Parlamento e un governo che non metta la fiducia" per far passare le leggi.

La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, si è congratulata con François Bayrou per la sua nomina. "Ha sempre avuto a cuore l'Europa. Lavoriamo tutti insieme per un'Europa che sia più forte, più competitiva e abbia i mezzi per difendersi", ha scritto in un messaggio su X.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA