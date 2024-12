Donald Trump è la persona dell'anno di Time per il 2024. "La sua rinascita politica non ha paralleli nella storia americana", scrive il magazine annunciando la scelta.

E' la seconda volta che il presidente eletto diventa Persona dell'Anno. La prima fu nel 2016 dopo aver sconfitto alle elezioni per la Casa Bianca Hillary Clinton. Trump su Time ha battuto la rivale Kamala Harris e il suo grande sostenitore Elon Musk (quest'ultimo persona dell'Anno 2021), che la rivista aveva indicato nella rosa di dieci finalisti.

"Per aver guidato un ritorno in scena di proporzioni storiche, aver causato un riallineamento politico generazionale, per aver cambiato la forma della presidenza e alterato il ruolo dell'America nel mondo, Trump è la Persona dell'Anno 2024", scrive la rivista.

"Time ha scelto la persona dell'anno per 97 anni: l'individuo che nel bene e nel male ha fatto di più per plasmare il mondo negli ultimi 12 mesi. Per molti anni la scelta è stata difficile. Non stavolta", ha scritto il direttore del magazine Sam Jacobs, secondo cui "da quando nel 2015 ha cominciato la sua corsa da presidente, nessun altro singolo individuo ha avuto un ruolo maggiore nel cambiare il corso della politica e della storia".

Trump "ha scioccato molti vincendo nel 2016, poi ha guidato gli Stati Uniti in un mandato caotico che ha incluso il primo anno di una pandemia e un periodo di proteste in tutto il Paese e che si è concluso con la sconfitta elettorale per sette milioni di voti e provocando il violento attacco al capitol il 6 gennaio 2021. La scommessa allora era che ne avevamo visto la fine", scrive ancora Time, osservando che "se quel momento segnò il nadir di Trump, oggi ne vediamo l'apoteosi". Time conclude che, alla vigilia della sua seconda presidenza, "tutti in America - dai suoi sostenitori più fanatici ai suoi critici piu' convinti - viviamo nell'Era di Trump".

