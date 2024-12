Francia, Eliseo: 'Il premier sarà nominato domani mattina'

Il primo ministro francese sarà nominato domani mattina, ha reso noto l'Eliseo in serata, mentre a Parigi infuria il toto-premier.



L'aereo del presidente francese, Emmanuel Macron, è atterrato all'aeroporto di Vélizy-Villacoublay, nei pressi di Parigi, dopo la giornata di visita in Polonia che il presidente ha voluto abbreviare.



In serata, da Macron era atteso l'annuncio del nome del nuovo premier che succederà a Michel Barnier. Secondo fonti informate vicine all'entourage del presidente, Macron non aveva ancora preso una decisione sulla nomina prima di imbarcarsi sull'aereo in Polonia.



L'ultima voce che si rincorre nei corridoi del Palazzo a' quella di Roland Lescure, fedelissimo di Macron ed ex ministro dell'Industria.



Netta l'ostilita' del Rassemblement National (Rn) con due dirigenti del partito di Marine Le Pen come Sebastien Chenu e Jean-Philippe Tanguy che hanno espresso la loro ostilita' su X.



Messaggio critico postato e subito cancellato anche da parte della portavoce del gruppo di Le Pen, Laure Lavalette: 'Roland Lescure? Mozione di sfiducia'.



Il nome di Lescure, socialista liberale, sarebbe pero' sul tavolo insieme con quelli di François Bayrou e Bernard Cazeneuve, era emerso negli ultimi giorni per le sue critiche al peso del partito di Marine Le Pen nella nascita del governo Barnier. Ieri, era all'Eliseo per la consegna della Legion d'onore ad un imprenditore.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA