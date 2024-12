Brasile, 'un successo' il nuovo intervento al cervello per Lula

L'operazione sul presidente brasiliano Luiz Inacio Lula da Silva, effettuata oggi per ridurre il rischio di emorragia a seguito di un intervento chirurgico intracranico d'emergenza, è stata un "successo": lo ha dichiarato il suo medico. "L'operazione è stata un successo, il presidente è sveglio e parla", ha dichiarato il medico Roberto Kalil ai giornalisti fuori dall'Ospedale Sirio-Libanese di San Paolo, dove il 79enne Lula è ricoverato.

Il nuovo e delicato intervento chirurgico al cervello è stato necessario per interrompere un'emorragia: si è trattato infatti di un procedimento di embolizzazione di un'arteria cerebrale (occlusione selettiva di un vaso per interrompere l'afflusso di sangue), descritto da Kalil come "non invasivo" e di fatto un "complemento" rispetto alla trapanazione cranica subita meno di 48 ore fa.

Lula era stato ricoverato d'urgenza nella notte tra lunedì e martedì dopo che una risonanza magnetica aveva evidenziato un versamento intracranico a seguito di un incidente domestico lo scorso 19 ottobre in cui il presidente aveva battuto violentemente la nuca cadendo in casa.



Di buon umore prima dell'intervento

Lula da Silva ha parlato in videochiamata con il ministro della Casa civile, Rui Costa, alla vigilia della nuova operazione alla quale si sottoporrà oggi presso l'Ospedale Sirio-Libanese di San Paolo.

Secondo Costa, il capo dello Stato sembrava sereno e di buon umore al telefono. Lula resta ricoverato in terapia intensiva dopo una chirurgia d'urgenza al cranio effettuato nelle prime ore di martedì.

L'intervento odierno - un'embolizzazione delle arterie meningee - è stato deciso dall'équipe medica dopo aver notato che il liquido nel drenaggio era ancora sanguinante, mentre ci si aspettava che tale liquido fosse limpido il secondo giorno dopo l'operazione, hanno spiegato i medici. Si tratta di una procedura "relativamente semplice e poco rischiosa", ha spiegato il medico personale di Lula, il cardiologo Roberto Kalil.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA