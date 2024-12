Un uomo fermato in Pennsylvania per il caso del ceo ucciso

La polizia di Altoona in Pennsylvania ha fermato un uomo in relazione all'assassinio del Ceo di UnitedHealthcare Brian Thompson a Manhattan il 4 gennaio. Il fermo è avvenuto perché l'uomo è stato trovato in possesso di una pistola simile a quella usata nell'omicidio.



L'uomo avrebbe tentato di usare un documento falso in un McDonald's, hanno detto fonti della polizia citate dal New York Post. Con sé l'uomo aveva anche "un manifesto", una pistola con silenziatore, quattro documenti di identità falsi e altri oggetti in linea con quel che le autorità sanno del presunto killer.



La polizia di New York si sta recando nella zona. E' ancora presto per dire se il fermato ad Altoona sia il sospetto killer di Thomson i cui funerali sono in programma oggi in forma privata a Minneapolis. Sabato le autorità di New York aveva diffuso altre due foto, una delle quali scattata in un taxi. In entrambi i casi il volto del ricercato era coperto da una mascherina chirurgica azzurra. La polizia aveva anche annunciato il contenuto dello zaino che il killer avrebbe abbandonato a Central Park prima di lasciare Manhattan: all'interno c'erano un giaccone Tommy Hilfiger e dollari falsi del Monopoli.

