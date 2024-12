Siria: Jolani sceglie un fedelissimo per il governo. 'Non imponiamo il velo alle donne né limitiamo libertà'

10:51

"È troppo presto per parlarne, in ogni caso è tutto argomento di discussione con coloro che saranno al potere in Siria". Così il portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov, ha risposto a una domanda sul futuro delle basi militari russe in Siria. Lo riporta l'agenzia Interfax, secondo cui Peskov ha anche dichiarato che ora Mosca stia agendo per garantire "la sicurezza" delle sue basi.

Peskov ha ammesso che la Russia è rimasta "sorpresa" dagli eventi che hanno portato alla caduta di Bashar al Assad in Siria. "Quello che è successo nel complesso probabilmente ha sorpreso il mondo intero, e noi non facciamo eccezione", ha detto il portavoce del Cremlino, secondo il quale La Siria si avvia ad attraversare "un periodo molto difficile" contrassegnato da "instabilità", e la Russia intende mantenere in materia un dialogo con i Paesi della regione, compresa la Turchia.