Nello zaino del killer del Ceo trovati soldi del Monopoli

Nello zaino del killer del Ceo di United Healthcare Brian Thompson la polizia ha trovato un giaccone e soldi falsi del Monopoli. E questo l'ultimo risultato della caccia all'assassino che il 4 dicembre, subito dopo aver compiuto l'agguato, avrebbe lasciato New York in pullman.

Lo zaino è stato ritrovato due giorni fa vicino a una giostra di Central Park, presumibilmente abbandonato dall'omicida in fuga. La polizia ha anche diffuso due nuove foto del killer che stavolta lo raffigurano in strada e sul taxi per la stazione dei pullman. In una l'uomo indossa un piumino nero, diverso da quello verde militare delle immagini precedenti, nell'altra, presa all'interno dell'auto, una mascherina azzurra di tipo chirurgico.

